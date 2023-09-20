У головному офісі Укренерго проводять обшуки

Про це повідомила пресслужба компанії у facebook.

В Укренерго вказали, що сприяють проведенню слідчих дій та надають представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою.

"Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило. З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби", - йдеться у повідомленні.

У компанії надали, що державний аудит Укренерго завершився в березні цього року і компанія оскаржує його результати у суді, оскільки вважає їх "упередженими та непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству".