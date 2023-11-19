Хотів дати хабар командувачу угрупування військ "Одеса": правоохоронці затримали підприємця

Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що підозрюваний хотів заплатити хабар у розмірі 200 тисяч гривень за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні

Слідчі відкрили кримінальне провадження на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Застереження: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.