Хотів дати хабар командувачу угрупування військ "Одеса": правоохоронці затримали підприємця
Правоохоронці затримали керівника приватної компанії, якого підозрюють у хабарі командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса"
Про це повідомляє НАБУ.
Зазначається, що підозрюваний хотів заплатити хабар у розмірі 200 тисяч гривень за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні
Слідчі відкрили кримінальне провадження на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Застереження: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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