Хроніки пекла: 5 травня на телеканалі "Еспресо" документальний фільм про трагедію в Маріуполі

Фільм створила режисерка Єлизавета Татарінова та український продакшен "ТТБ-Студія". У стрічці зібрали документальні кадри, монолог від міста та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.



"Маріуполь. Хроніки пекла" – це розповідь про життя у місті з перших днів війни і до початку квітня.



"Ідея зняти цей фільм з’явилась, коли із заблокованого міста почали виїжджати перші люди, в середині березня. Ми просто зібралися з оператором і поїхали до Запоріжжя, куди прибувають колони машин, аби з перших вуст почути про те, що відбувається в Маріуполі. Ці розповіді важко слухати, але потрібно", – розповідає режисерка.



Зйомки фільму проходили в Одесі, Чорноморську, Кропивницьому, Дніпрі та Запоріжжі – там, де опинились герої фільму після евакуації. Серед них є ті, кому вдалось вижити під час бомбардування маріупольського Драмтеатру, а також свідки обстрілів пологового будинку. Також у фільмі знялись люди, чиїх близьких примусово депортували до Росії і ті, хто ледь не загинув під обстрілами під час евакуації.



"Кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія. Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути", – наголошують автори фільму.

