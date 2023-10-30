Кожен, хто хоче побачити, як народжується фашистська держава, може придбати собі квиток до одного з аеропортів Російської Федерації. До речі, один з таких аеропортів у дагестанській столиці Махачкалі вчора, 29 жовтня, був захоплений юрбою, яка намагалася знайти євреїв на рейсі, що прибув з Тель-Авіва.

Напередодні в іншому дагестанському місті Хасав'юрт відбулися антиізраїльські, антиєврейські мітинги, учасники яких намагалися знайти євреїв у готелях "Фламінго" і "Київ". А після того, як ніяких фантомних ізраїльських біженців у цих готелях не знайшлося, на їхніх дверях з'явилися надписи часів гітлерівської Німеччини - "Євреям вхід заборонено". Аналогічні мітинги пройшли й в іншому північнокавказькому місті Нальчик, де юрба намагалася розгромити будівлю єврейського громадського центру.

Однак виявилося, що ці всі виступи – тільки квіточки. А тепер ми побачили захоплення цілого аеропорту, після чого до Махачкали почали прибувати загони російських силовиків. А федеральну трасу, яка з'єднує Дагестан з іншими регіонами РФ, було перекрито.

Що цікаво, ніяких євреїв, навіть на цьому рейсі з Тель-Авіва, не було. Хоча співробітники аеропорту пропонували комусь з учасників протестів зайти до літака і перевірити пасажирів на єврейське походження.

В літаку з Тель-Авіва до Махачкали приїхали батьки з дітьми, які лікувалися у державі Ізраїль і залишили її, очевидно, у зв'язку з кризою на Близькому Сході. Однак той факт, що дагестанці лікуються в Ізраїлі та що діти з цієї російської республіки можуть бути вилікувані ізраїльськими лікарями від хвороб, які не піддаються російській медицині, абсолютно не цікавить погромників.

Як на мене, ці погромники діють абсолютно не самостійно. Адже є очевидним, що цей погромний протест у дагестанській столиці та інших містах Північного Кавказу відповідає новій антисемітській, антиізраїльській політиці президента Російської Федерації. Путін навіть схвалив приїзд до Москви делегації терористичного руху ХАМАС вже після того, як бойовики цієї організації жорстоко розправилися з ізраїльськими жінками та дітьми, а також велику частину людей захопили у заручники. І серед цих заручників чимало громадян самої Російської Федерації, про звільнення яких росіяни, як бачимо, не дбають. Адже авторитет у терористичних організацій і держав, у союзників РФ, які допомагають їй як Іран боротися з Україною і вбивати жінок та дітей на території вже нашої країни, є для російського політичного керівництва набагато більш важливим, ніж звільнення громадян РФ від жорстоких терористів ХАМАС.

Ну, і звичайно, як Володимир Путін усвідомив, що його війна з Україною та вбивство мирних українців об'єднує російське суспільство навколо свого шизофренічного керманича, так він побачив, що й антисемітські дії з боку Кремля також об'єднують росіян біля кремлівського трону, можливо, трішки інші аудиторії. Знищення українців може сприйматися з ентузіазмом та натхненням у так званій російській глибинці. Антисемітська політика викликає неймовірний ентузіазм у суспільства на Північному Кавказі та в інших національних російських республіках.

Ці національні республіки доведені путінським режимом, я б сказав, до дна маргіналізації, фактично перетворені на поліцейські держави. Контроль за кожним рухом тих, хто має якісь претензії до російського керівництва чи до корумпованого бандитського керівництва власної республіки. Фактично заборонено вивчення національних мов саме з ініціативи президента РФ Володимира Путіна. Суцільне безробіття серед молоді Кавказа, яка є більшістю населення у національних республіках. А коли ці молоді люди виїжджають зі своїх національних республік на, звісно, російську територію, то там до них корінні росіяни ставляться з відвертим презирством і зневагою, можуть провести погроми так званих чурок, як правило так називають росіяни вихідців з республік Північного Кавказу та дружніх країн Центральної Азії. Звичайно у людей, які перебувають у таких умовах, неймовірне відчуття пригнобленості. І вони шукають тих, хто винний у всіх їхніх проблемах.

Російський режим зацікавлений у цих людях як гарматному м'ясі, адже нагадаю, що за допомогою війни в Україні Путін ще вирішує і національне питання у РФ. Бо на війні кількість вихідців з республік Північного Кавказу величезна, що створює можливості для зникнення цих народів вже у найближчому майбутньому.

Звичайно, тоді кремлівські спецслужби та ФСБ чітко говорять, що винні євреї. І починаються ексцеси виконавців. Можливо, у ФСБ розраховували саме на мітинги, гучні заяви контрольованих екстремістів, але не на захоплення аеропорту. А зараз вже почнеться новий тур насильницьких дій, який у свою чергу може призвести до відповіді місцевого населення.

Один з лідерів єврейської громади Дагестану з гіркотою сказав, що євреїв, які живуть у цій російській республіці, очевидно доведеться евакуювати, але не зрозуміло куди, тому що і на території самої Росії відбуваються погроми. Таким чином на наших очах Росія повертається у своє безславне бандитське імперське минуле, коли погром був головним досягненням цивілізації російського народу. А зараз, як бачимо, росіяни з радістю втягають у це коло злочинів і колись підкорені ними народи Північного Кавказу. І дійсно, тікати з цього жаху нема куди, враховуючи настрої у суспільстві Російської Федерації й те, що ці настрої диригуються та розпалюються самим кремлівським режимом та російськими спецслужбами. Як бачимо, репутаційно Путіну та його гоп-компанії вже нема чого втрачати й вони можуть перетворити Росію на те саме одоробло, про яке вони завжди мріяли у своїх найгарячіших людиноненависницьких фантазіях.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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