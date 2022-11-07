Хто прийде до влади після краху Путіна
О 18:30 в ефірі YouTube-телеканалу "Еспресо" програма "На зв'язку з Іриною Узловою". І на зв'язку зі студією будуть російські опозиційні політики, ексдепутати держдуми РФ Марк Фейгін і Геннадій Гудков
Теми розмови: Противники диктаторського режиму Кремля створили альтернативний парламент і поміркували, хто прийде до влади після краху Путіна, – як пройшов з’їзд російських опозиційних народних депутатів попередніх скликань у польській Яблонні?
Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет: чекає на поповнення запасів від Ірану? Чи поїде Путін на саміт до Балі? Не пропустіть!
Переглядати етер та коментувати можна за посиланням:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм — обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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