Не знаю, чи багато серед аудиторії є поціновувачів "Всесвіту Зоряних воєн". Але хто дивився, памʼятає фабулу великого розділу цієї фантастичної історії — про альянс сепаратистів та "війни клонів" між ним та Республікою.

Боротьба була запеклою з обох сторін. З великими жертвами, з масштабами зіткнень, давно не знаними у тому світі.

Але якщо замислитися, то за обома сторонами стояла одна й та сама особа — канцлер Республіки Палпатін, і він же — головний антагоніст, лорд темних сидхів та майбутній імператор, таємний лідер Альянсу.

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Масштабно і художньо обіграна проста формула "де двоє бʼються, там третій користується", але з важливим додатком — за розпалом боротьби обох сторін стоїть одна й та сама третя сила, що протиборчі сили використовує таємно від них самих як своє знаряддя.

Маю відчуття, що щось подібне намагаються зробити в суспільстві. Одна й та сама, ворожа Україні сила, всіляко прагне розпалити якомога сильніші розбіжності.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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