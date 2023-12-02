Хто в Україні мітить на роль Палпатіна із "Зоряних воєн"?
Масштабно і художньо обіграна проста формула "де двоє бʼються, там третій користується"
Не знаю, чи багато серед аудиторії є поціновувачів "Всесвіту Зоряних воєн". Але хто дивився, памʼятає фабулу великого розділу цієї фантастичної історії — про альянс сепаратистів та "війни клонів" між ним та Республікою.
Боротьба була запеклою з обох сторін. З великими жертвами, з масштабами зіткнень, давно не знаними у тому світі.
Але якщо замислитися, то за обома сторонами стояла одна й та сама особа — канцлер Республіки Палпатін, і він же — головний антагоніст, лорд темних сидхів та майбутній імператор, таємний лідер Альянсу.
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Масштабно і художньо обіграна проста формула "де двоє бʼються, там третій користується", але з важливим додатком — за розпалом боротьби обох сторін стоїть одна й та сама третя сила, що протиборчі сили використовує таємно від них самих як своє знаряддя.
Маю відчуття, що щось подібне намагаються зробити в суспільстві. Одна й та сама, ворожа Україні сила, всіляко прагне розпалити якомога сильніші розбіжності.
Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ
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