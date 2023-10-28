Хто захищає одіозні "правки Лозового"?
Завдяки цим "правкам", окрім першого епізоду "Роттердаму+", вже закрито справу "короля контрабанди" Альперіна і ще понад 30 ТОП-корупційних проваджень можуть закрити найближчим часом
Адвокат Грановського захищає "правки Лозового", за якими справа Грановського підлягає закриттю. Загалом це і є робота адвоката, за яку клієнт йому й платить.
За нашою інформацією у 2018 році "правки Лозового" виписували якраз Грановський та Вовк з ОАСКу.
Грановський, до речі, називав суддю Вовка одним із "найсильніших представників судів" і тим, хто "дуже переживає за долю суду".
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Так от, посилається захисник Грановського на виступ прекрасного судді Верховного Суду (С.Фоміна). Останній, якраз скориставшись "правками Лозового", допоміг закрити перший епізод "Роттердаму+" на 19 млрд.
Як то кажуть, свій до свого по своє.
Той же суддя ВС Фомін раніше скасував тюремний вирок судді Пономаренка, якого ВАКС посадив на 2 роки у тюрму за хабар.
Тепер, дякуючи судді Фоміну, суддя Пономаренко довічно отримує з бюджету 100 000 грн на місяць. Це на додачу до разової виплати в 869 000 грн.
Так само суддя Фомін скасував вирок судді Тулику, якого ВАКС садив на 5 років з конфіскацією майна.
Обидва ці рішення – критично сумнівні, і ми аргументовано розписали їх раніше (див. коменти).
Нагадаю, що дякуючи "правкам Лозового", окрім першого епізоду "Роттердаму+", вже закрито справу "короля контрабанди" Альперіна і ще понад 30 ТОП-корупційних проваджень можуть закрити найближчим часом.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
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