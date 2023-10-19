Бо, наприклад, Татаров. Нагадаю, його справу закрили у розпал повномасштабної війни 21 квітня 2022 року.

Використовуючи "найчесніших" слідчих, прокурорів і суди. А ще норму з “правок Лозового” про необхідність отримувати дозвіл на продовження розслідування…

Цією нормою Татаров і вбив справу НАБУ/САП проти себе, в якій йому вже й підозру було вручено.

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Минулого тижня завдяки хитровимаханій трактовці “правок Лозового” судді закрили перший епізод справи “Роттердам+” на 19 млрд грн. Чим дуже порадували Ахметова.

Для цього теж послалися на норму з тих самих клятих “правок Лозового”.

Нагадаю, що Татаров був адвокатом олігарха Ахметова. Він навіть приїздив із ним на допит до НАБУ.

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Тепер же обоє закрили свої справи про корупцію завдяки "правкам Лозового", які протягнула влада колишня і які залишає влада теперішня.

На черзі – закриття ще десятків резонансних корупційних справ на мільярди гривень.

Про кожну з цих справ ми у ЦПК розповімо вже незабаром. І кожного разу будемо нагадувати, завдяки кому вони закриваються.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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