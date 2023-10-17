Юлія Мостова, виступ на конференції:

"Після статті, яка вийшла у "Дзеркалі тижня" про 17-гривневі яйця, президент Зеленський зібрав журналістів на розмову off the rec (розмова не для запису й цитування). Мене, правда, туди не запросили. А президент звернувся на тій зустрічі до журналістів із проханням помовчати про корупцію до перемоги. І ви знаєте, щодо корупції — ми б прийняли ці умови, якби президент для баласу продовжив і сказав: "Але я не хочу, щоб це явище роз’їдало наші тили, відбиваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина — Андрій Борисович (Єрмак — "ДМ"), інша людина, хто завгодно. Ось його телефон. Якщо у вас є підкріплена фактами інформація, прийдіть, будь ласка, надайте її цій людині, вона відразу візьме слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде — друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитися". Однак цього президент не сказав. Він сказав — мовчіть до перемоги! Втім, якщо ми будемо мовчати — ніякої перемоги не буде" (цитата за "Детектор медіа").

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З подивом дізнався, що Зеленський просив журналістів не надто багато писати про корупцію. Ну, що сказати. Оскільки нікого, хто дотичний до цієї писанини, до президента не запросили, то цей заклик залишиться "гласом вопіющого в пустелі".

Бо, звичайно, легко переконувати приручених зайців не їсти м’яса, але вони його і так не збирались їсти.

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Про автора. Олексій Шалайський, журналіст

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