Зеленський закликає ЗМІ мовчати про корупцію
Якщо таке просять на закритих зустрічах — значить розуміють, що журналісти це проковтнуть
Президент Зеленський непублічно просив журналістів не писати про корупцію.
Важко уявити подібне прохання від президентів Ющенка чи Порошенка.
Зате можу представити бурхливу реакцію журналістів. Вони б про це обовʼязково написали й рознесли Адміністрацію вщент. Одягли б футболки "Не будемо мовчати". Кричали б про це в кожній статті.
Памʼятаю правдоруба Лещенка часів президенства ВАЮ і скільки крові він попив.
Як і журналісти — розслідувачі в часи президенства Порошенка. Вже тривала війна, Україна, особливо в 14-15, критично залежала від західної допомоги. Але нікому в голову не прийшло закривати рота ЗМІ та розслідування виходили на Суспільному, а не в інтернет. Мовчу про плюси і Ко, там була суцільна кококорупція.
Читайте також: Ще й закордонні паспорти заберемо, для надійності...
Сумно за нинішню журналістику, якій можна озвучити подібні прохання без страху. Бо якщо таке просять на закритих зустрічах — значить розуміють, що журналісти це проковтнуть.
За що? За доступ до інформації? Що повістки не вручать? Що редакції не закриють і не викинуть з марафону? Дадуть державні гроші на фінансування каналу?
Хоч і не дивуюся. Бо ж раніше Банкова попросила ЗМІ закрити очі на темники та чорні списки, непрозорість роботи парламенту. Саме тому в нас політична цензура підмінила собою військову, яка виправдана в час війни.
Про авторку. Ірина Геращенко, народна депутатка України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе