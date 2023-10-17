Президент Зеленський непублічно просив журналістів не писати про корупцію.

Важко уявити подібне прохання від президентів Ющенка чи Порошенка.

Зате можу представити бурхливу реакцію журналістів. Вони б про це обовʼязково написали й рознесли Адміністрацію вщент. Одягли б футболки "Не будемо мовчати". Кричали б про це в кожній статті.

Памʼятаю правдоруба Лещенка часів президенства ВАЮ і скільки крові він попив.

Як і журналісти — розслідувачі в часи президенства Порошенка. Вже тривала війна, Україна, особливо в 14-15, критично залежала від західної допомоги. Але нікому в голову не прийшло закривати рота ЗМІ та розслідування виходили на Суспільному, а не в інтернет. Мовчу про плюси і Ко, там була суцільна кококорупція.

Читайте також: Ще й закордонні паспорти заберемо, для надійності...

Сумно за нинішню журналістику, якій можна озвучити подібні прохання без страху. Бо якщо таке просять на закритих зустрічах — значить розуміють, що журналісти це проковтнуть.

За що? За доступ до інформації? Що повістки не вручать? Що редакції не закриють і не викинуть з марафону? Дадуть державні гроші на фінансування каналу?

Хоч і не дивуюся. Бо ж раніше Банкова попросила ЗМІ закрити очі на темники та чорні списки, непрозорість роботи парламенту. Саме тому в нас політична цензура підмінила собою військову, яка виправдана в час війни.

Джерело

Про авторку. Ірина Геращенко, народна депутатка України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.