Наскільки я зрозуміла логіку Вадима, це має стимулювати українок повертатися.

Вже зараз західні експерти бʼють на сполох, що якщо українки не повернуться додому, нас чекає дефіцит робочої сили.

Тим часом український уряд малює красиві картинки та презентації про відновлення, на міжнародних конференціях продає іноземним партнерам фантазії Веснухіна без жодної конкретики, як саме влада планує стимулювати українців повертатися, які тут будуть перспективи.

Україна так і не перейшла на воєнну економіку. Системне бачення повоєнного розвитку країни тим більше відсутнє, а фаховий рівень тих, хто зараз крутиться при владі, викликає тільки сум.

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Люди повернуться в країну, коли тут буде безпека, а також перспективи гідного навчання для дітей, роботи й житла для родин. Це потребує прозорого використання західних коштів, реальної боротьби з корупцією (це не лише е-декларування, позаштатні радники ОП і інші рішали взагалі не декларуються), й стратегічного погляду на відновлення.

Які сфери економіки визначили пріоритетними? Чи будуть відновлюватися знищені на Донбасі міста, такі, як Бахмут? Чи колишні мешканці цих населених пунктів реінтегруються в інших громадах? Яка політика у сфері знищеної екології, що буде з сільським господарством і великими підприємствами, як розвиватиметься наш ВПК?

В інавгураційній промові Зеленський пообіцяв, що всі українці повернуться в Україну. Правда, не уточнив, що це станеться через закриті кордони.

Як подібні ідеї Інституту майбутнього, який співпрацює з владою, корелюються зі вступом України до ЄС і НАТО? Це ніяке не майбутнє, а повернення в СРСР. Давайте ще й закордонні паспорти заберемо, для надійності.

Свого часу наша команда успішно боролася за безвіз і це стимулювало проведення важливих для країни реформ, в тому числі антикорупційних.

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Не думаю, що повоєнний безвиїзд спрацює на інноваційний розвиток і прорив в країні. А от до бунту призведе. І хто собі дозволить заборонити закордонну поїздку мільйона учасників бойових дій, які точно заслужили на відпочинок і мандрівку з родинами.

Будь-які заборони породжують корупцію. Бо "Квартал" як виїжджав, так і виїжджатиме на дуже важливий іноземний "культурний фронт", а от жінкам-держслужбовцям і зараз не можна, хоч вони не мають військового обовʼязку. Це вже породжує проблеми в місцевих органах влади й на держслужбі, чимало жінок-депутаток місцевих рад, де вони навіть зарплат не отримують, просто складають мандат.

Українці хочуть відбудовувати нашу країну. Для цього треба стимулювати економіку, а не вбивати підприємництво новими поборами.

Мені соромно, що ВР працює непрозоро, що журналістів і експертне середовище не турбує закритість засідань парламенту, інакше б ви чули ті важкі дебати, які веде Європейська Солідарність, відстоюючи права підприємництва.

Українці будуть повертатися, якщо знатимуть, що на тендерах можна виграти, якщо ти конкурентний, а не свій для ОП.

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Що правоохоронні органи працюють проти реальних злочинців, а не на замовлення влади.

Українці хочуть народжувати дітей. Але вони мріють, аби діти росли в безпеці й мали хорошу освіту. Для цього і вчителі мають отримувати гідну зарплату. А в нас 4 роки був міністр-плагіатор Шкарлет, а в викладачів зараз забирають разову допомогу, виплачену в перші місяці вторгнення.

Весь цей хаос заяв про можливість виборів під час війни, закриті кордони після війни тільки відлякують людей. Зупиніться. Працюйте на Перемогу, до якої ще дуже далеко.

Р.S. Попри офіційну заборону на виїзд для чоловіків на період воєнного стану всі корупціонери і зрадники якимсь чином виїхали з України. Дехто ще і статус біженця і допомогу в країнах ЄС отримує. Як це сталося? Цікаво, хто їх випустив? Мабуть, Порошенко...

Джерело

Про авторку. Ірина Геращенко, народна депутатка України

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