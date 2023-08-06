Справді, з такою динамікою нас скоро не залишиться... Лише за перше півріччя 23 року народжуваність впала на 28 відсотків, порівняно з тим же періодом 2021 року.

Але я б ризикнув у протилежний бік. Якщо нам вдасться привести до влади відповідальних і чесних людей, потрібно було б навпаки не закривати, а відкривати кордони.

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Не всі тікають від війни. Багато хто від відчуття безперспективності від корупційної влади. Ми мали б сюди запрошувати українців з цілого світу, окрім тих, хто зберігав лояльність до рашистів. І вважаю, це єдиний вихід для нас, хоча й виглядає, можливо занадто ідеалістично.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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