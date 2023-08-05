Щодня читаю і дивлюся новини з різних джерел, країн, різними мовами
Російською теж. Як путінські, так і антипутінські. І от що цікаво : експертами та для перших, і для других є люди, які представляють російськокультурну частину суспільства
І якщо експерти пропутінських медій як правило уже в Москві ледь не з 2014 року, то симпатики російських лібералів в Україні. Навіть притомні та глибокі медіа, які створюють "хороші росіяни" запрошуватимуть і цитуватимуть Арестовича чи Гордона, але ніколи або вкрай рідко, наприклад Забужко або Вадим Денисенко чи будь-якого іншого експерта, чи експертку з середовища української культури.
Здавалося б, явище не унікальне. Французькі медіа запрошують коментувати франкомовних експертів, а польські — польськомовних. Але у справі з росіянами справа не у мові. Російською володіє багато українців. Їм цікаві насправді лише носії та симпатики російської культури, поглядів і вподобань. Очевидно, є рідкісні виключення, які, втім не спростовують тенденції.
Так само поводяться і російськомовні ведучі так званого "українського іномовлення", які бюджетним коштом теж продовжують плекати "русскій мір" замість промоції українського світу. Такі медіа і переконали Путіна, що його в Україні квітами зустрічатимуть і продовжують це робити.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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