Алек Болдвін подав позов проти прокурора та посадовців Санта-Фе через справу про вбивство українки Гатчінс

Про це пише Variety.

Актор Алек Болдвін подав 73-сторінкову скаргу, в якій звинуватив окружну прокурорку Мері Кармак-Олтвіс, спеціальну прокурорку Кері Морріссі та слідчих у справі про вбивство операторки Галини Гатчінс у низці зловживань, зокрема наданні неправдивих свідчень і приховуванні виправдувальних доказів.

"Відповідачі, діючи згідно з законом, змовилися з метою висунення безпідставного обвинувального акту проти Болдвіна та зловмисного виклику або просування процесу та засудження Болдвіна, таким чином порушуючи конституційні права Болдвіна шляхом неналежного використання кримінального процесу", — йдеться в позові.

Актор подав позов через два тижні після того, як генеральний прокурор штату відмовився оскаржувати постанову судді про закриття справи, таким чином припинивши судове переслідування. Серед відповідачів – прокуратура 1-го судового округу та рада уповноважених округу Санта-Фе.

"Кримінальне переслідування має бути спрямоване на пошук правди та справедливості, а не на особисту чи політичну вигоду чи переслідування невинних", — заявили адвокати Болдвіна Алекс Спіро та Люк Нікас.

За словами адвокатів, "Кері Морріссі та інші обвинувачені знову і знову порушували цей основний принцип і розтоптали права Алека Болдвіна".

"Ми подаємо цей позов, щоб притягнути відповідачів до відповідальності за їхню неналежну поведінку, і щоб запобігти їм робити це з кимось іншим", - додали Алекс Спіро та Люк Нікас.

23 грудня завершилася кримінальна справа проти актора Алека Болдвіна у Нью-Мексико, пов’язана зі смертельною стріляниною на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році.