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Алек Болдвін подав позов проти прокурора та посадовців Санта-Фе через справу про вбивство українки Гатчінс

Дар'я Тарасова
10 січня, 2025 п'ятниця
15:14
Кіно Алек Болдвін

Актор Алек Болдвін подав позов про цивільні права, стверджуючи, що його неправомірно притягнули до відповідальності за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа"

Зміст

Про це пише Variety.

Актор Алек Болдвін подав 73-сторінкову скаргу, в якій звинуватив окружну прокурорку Мері Кармак-Олтвіс, спеціальну прокурорку Кері Морріссі та слідчих у справі про вбивство операторки Галини Гатчінс у низці зловживань, зокрема наданні неправдивих свідчень і приховуванні виправдувальних доказів.

"Відповідачі, діючи згідно з законом, змовилися з метою висунення безпідставного обвинувального акту проти Болдвіна та зловмисного виклику або просування процесу та засудження Болдвіна, таким чином порушуючи конституційні права Болдвіна шляхом неналежного використання кримінального процесу", — йдеться в позові.

Актор подав позов через два тижні після того, як генеральний прокурор штату відмовився оскаржувати постанову судді про закриття справи, таким чином припинивши судове переслідування. Серед відповідачів – прокуратура 1-го судового округу та рада уповноважених округу Санта-Фе.

"Кримінальне переслідування має бути спрямоване на пошук правди та справедливості, а не на особисту чи політичну вигоду чи переслідування невинних", — заявили адвокати Болдвіна Алекс Спіро та Люк Нікас.

За словами адвокатів, "Кері Морріссі та інші обвинувачені знову і знову порушували цей основний принцип і розтоптали права Алека Болдвіна".

"Ми подаємо цей позов, щоб притягнути відповідачів до відповідальності за їхню неналежну поведінку, і щоб запобігти їм робити це з кимось іншим", - додали Алекс Спіро та Люк Нікас.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною в ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. 

12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдвіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Гутьєррес-Рід все ще подає апеляцію на багатьох інших підставах. У вересні спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.

23 грудня завершилася кримінальна справа проти актора Алека Болдвіна у Нью-Мексико, пов’язана зі смертельною стріляниною на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році.

 

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