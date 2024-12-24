Убивство українки Гатчінс: прокуратура припинила кримінальну справу Алека Болдвіна
Прокурор у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках вестерну "Іржа" у 2021 році відмовилася від апеляції, яку подала у липні 2024-го
Про це пише Reuters.
Згідно із заявою прокуратури Фрістського судового округу, спеціальна прокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, подану нею після закриття справи в липні. Таким чином, кримінальна справа проти актора Алека Болдвіна у Нью-Мексико, пов’язана зі смертельною стріляниною на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році, завершилася 23 грудня.
Захисники Болдвіна заявили, що це "є остаточним підтвердженням того, що актор і його адвокати говорили із самого початку — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину".
Суддя Нью-Мексико відхилив звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Болдвіна в липні, погодившись з адвокатами актора, що Морріссі та офіс шерифа приховали докази про джерело прямого снаряда, який убив операторку "Іржі" Галину Гатчінс у 2021 році.
Раніше повідомлялося, що після поновлення роботи над фільмом сценарій переписали й сцену, під час репетиції якої сталася трагедія, видалили.
Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки.
У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".
Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною в ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс.
12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдвіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.
Гутьєррес-Рід все ще подає апеляцію на багатьох інших підставах. У вересні спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.
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