Прокурор просить відновити справу Алека Болдвіна про вбивство українки Гатчінс і натякає на апеляцію
Прокурор у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна
Про це пише Variety.
Спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.
Морріссі стверджує, що сторона захисту успішно "ввела в оману" суддю Мері Марлоу Соммер щодо доречності доказів, які були приховані. Морріссі закликала суддю переглянути справу та поставити захисту додаткові запитання про те, як вони дізналися про докази.
Болдвіна судили в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс. 12 липня Марлоу Соммер завершила провадження та звинуватила прокурора в тому, що вона приховувала кулі, які були передані до департаменту шерифа місяцями раніше. На суді суддя одягнула латексні рукавички та розрізала конверт із доказами, виявивши, що кулі збігаються з бойовими кулями, знайденими на знімальному майданчику фільму "Іржа".
"Якщо ця поведінка не є недобросовісною, то вона, безсумнівно, настільки близька до недобросовісної, що має ознаки підпалу", — сказала суддя.
У клопотанні прокурор Морріссі стверджувала, що команда захисту Болдвіна з дев'яти членів скористалася перевагою двох призначених прокурорів, висунувши клопотання про звільнення посеред судового засідання.
"Той факт, що клопотання було висунуто під час судового розгляду, був тактичним рішенням захисту, щоб скористатися обмеженими ресурсами держави", – заявила вона, наголосивши, що захист "чекав, щоб перейти до відмови під час судового розгляду, коли у нього були тактичні переваги".
Вона стверджувала, що захист знав про кулі задовго до того, як їх було драматично виявлено в суді, ймовірно, від адвоката захисту зброярки Ганни Гутьєррес-Рід. Тому Морріссі стверджувала, що захист Болдвіна не був по-справжньому здивований або йому не додала проблем нездатність держави надати докази.
Морріссі попросила, щоб захист змусили розкрити "всю інформацію щодо того, коли і як" адвокати дізналися про кулі, щоб можна було готуватися до ймовірної можливості перегляду справи вищим судом.
Морріссі також повторила свою впевненість у тому, що кулі не мають відношення до захисту Болдвіна і не виправдовують його, отже, не було потреби розкривати їх.
12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.
Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.
У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".
Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс.
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