Прокурор просить відновити справу Алека Болдвіна про вбивство українки Гатчінс і натякає на апеляцію

Про це пише Variety.

Спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.

Морріссі стверджує, що сторона захисту успішно "ввела в оману" суддю Мері Марлоу Соммер щодо доречності доказів, які були приховані. Морріссі закликала суддю переглянути справу та поставити захисту додаткові запитання про те, як вони дізналися про докази.

Болдвіна судили в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс. 12 липня Марлоу Соммер завершила провадження та звинуватила прокурора в тому, що вона приховувала кулі, які були передані до департаменту шерифа місяцями раніше. На суді суддя одягнула латексні рукавички та розрізала конверт із доказами, виявивши, що кулі збігаються з бойовими кулями, знайденими на знімальному майданчику фільму "Іржа".

"Якщо ця поведінка не є недобросовісною, то вона, безсумнівно, настільки близька до недобросовісної, що має ознаки підпалу", — сказала суддя.

У клопотанні прокурор Морріссі стверджувала, що команда захисту Болдвіна з дев'яти членів скористалася перевагою двох призначених прокурорів, висунувши клопотання про звільнення посеред судового засідання.

"Той факт, що клопотання було висунуто під час судового розгляду, був тактичним рішенням захисту, щоб скористатися обмеженими ресурсами держави", – заявила вона, наголосивши, що захист "чекав, щоб перейти до відмови під час судового розгляду, коли у нього були тактичні переваги".

Вона стверджувала, що захист знав про кулі задовго до того, як їх було драматично виявлено в суді, ймовірно, від адвоката захисту зброярки Ганни Гутьєррес-Рід. Тому Морріссі стверджувала, що захист Болдвіна не був по-справжньому здивований або йому не додала проблем нездатність держави надати докази.

Морріссі попросила, щоб захист змусили розкрити "всю інформацію щодо того, коли і як" адвокати дізналися про кулі, щоб можна було готуватися до ймовірної можливості перегляду справи вищим судом.

Морріссі також повторила свою впевненість у тому, що кулі не мають відношення до захисту Болдвіна і не виправдовують його, отже, не було потреби розкривати їх.



