З Болдуіна зняли обвинувачення за випадкове вбивство українки на зйомках фільму

Про це повідомляє Reuters.

Суддя штату Нью-Мексико погодився із адвокатами Болдуіна, що прокуратура та поліція приховали докази щодо джерела патрона, який убив українську операторку Галини Гатчінс.

Через три дні після початку судового процесу над Болдуіном суддя окружного суду Нью-Мексико Мері Марлоу Зоммер відхилила справу, оскільки адвокати акторів стверджували, що прокурори "прикривали" справу, яка "була сповнена помилок" після першого висунення звинувачень.

Після зняття обвинувачень, розплакавшись, багаторазовий лауреат премії "Еммі" актор обійняв свою дружину.

"Приховування доказів з боку держави було навмисним і навмисним. Звільнення з упередженням є виправданим для забезпечення цілісності судової системи та ефективного відправлення правосуддя", — сказала суддя Зоммер, виголошуючи своє рішення.

Адвокат актора заявив суду, що офіс шерифа Санта-Фе заволодів бойовими патронами в березні як доказ у справі, але не вказав їх у матеріалах розслідування "Іржа" або не розкрив їх існування адвокатам.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.