Убивство українки Гатчінс: Болдвін подав заяву про зняття звинувачень з нього
Адвокати актора Алека Болдвіна направили до суду звернення, у якому називають процес "зловживанням системою" і звинувачують прокурорів у "порушенні майже всіх правил"
Про це пише The Guardian.
Адвокати американського актора Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" попросили суддю відхилити звинувачення проти актора, звинувативши прокурорів у "порушенні майже всіх можливих правил" під час отримання звинувачення.
Серед претензій стверджується, що державні обвинувачі порушили рішення суду, розкривши інформацію ЗМІ, і дали вказівку колегії присяжних щодо ненавмисного вбивства, що "несправедливо склало думку проти Болдвіна".
"Досить. Це зловживання системою, і знущання з невинної людини, чиї права були потоптані до крайності. Суду обвинувальний акт залишити без розгляду", - наголосили юристи.
У клопотанні також стверджувалося, що сторона обвинувачення "незаконно позбавила" присяжних доказів, які були на користь Болдвіна, зокрема ненадання свідкам Болдвіна "можливості для свідчень".
Адвокати додали, що прокурори "публічно протягнули Болдвіна через вигрібну яму, створену їхніми некоректностями, не звертаючи уваги на те, що серйозні кримінальні звинувачення висять над його головою протягом двох з половиною років".
Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.
Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.
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