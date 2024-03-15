Убивство українки Гатчінс: Болдвін подав заяву про зняття звинувачень з нього

Про це пише The Guardian.

Адвокати американського актора Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" попросили суддю відхилити звинувачення проти актора, звинувативши прокурорів у "порушенні майже всіх можливих правил" під час отримання звинувачення.

Серед претензій стверджується, що державні обвинувачі порушили рішення суду, розкривши інформацію ЗМІ, і дали вказівку колегії присяжних щодо ненавмисного вбивства, що "несправедливо склало думку проти Болдвіна".

"Досить. Це зловживання системою, і знущання з невинної людини, чиї права були потоптані до крайності. Суду обвинувальний акт залишити без розгляду", - наголосили юристи.

У клопотанні також стверджувалося, що сторона обвинувачення "незаконно позбавила" присяжних доказів, які були на користь Болдвіна, зокрема ненадання свідкам Болдвіна "можливості для свідчень".

Адвокати додали, що прокурори "публічно протягнули Болдвіна через вигрібну яму, створену їхніми некоректностями, не звертаючи уваги на те, що серйозні кримінальні звинувачення висять над його головою протягом двох з половиною років".