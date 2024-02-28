Убивство українки Гатчінс: суд над Болдвіном розпочнеться у липні

Про це пише Variety.

Суд у справі 65-річного американського актора і режисера Алека Болдуіна про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, що сталося під час випадкової стрілянини на зйомках фільму "Іржа" розпочнеться 9 липня. Таке рішення ухвалив суддя в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

У цей день має розпочатися відбір присяжних. Свідчення свідків розпочнеться 10 липня, а судове засідання триватиме вісім днів і завершиться 19 липня.

Адвокати Болдвіна на чолі з Алексом Спіро хотіли, щоб судовий процес розпочався на місяць раніше, 13 червня, вказавши на слуханнях минулого тижня, що актор хоче, щоб справа була розглянута якнайшвидше.

"Болдвін має з цим справу протягом кількох років. Ми вимагаємо швидкого судового розгляду", - наголосив Спіро.

Прокурор Карі Морріссі повідомила суду, що в червні вона буде зайнята іншим судовим процесом, і попросила призначити дату в липні або серпні.