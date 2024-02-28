Убивство українки Гатчінс: суд над Болдвіном розпочнеться у липні
Суддя в Санта-Фе призначив дату суду у справі Алека Болдуіна про ненавмисне вбивство під час стрілянини на зйомках фільму "Іржа" після нових обвинувачень
Про це пише Variety.
Суд у справі 65-річного американського актора і режисера Алека Болдуіна про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, що сталося під час випадкової стрілянини на зйомках фільму "Іржа" розпочнеться 9 липня. Таке рішення ухвалив суддя в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
У цей день має розпочатися відбір присяжних. Свідчення свідків розпочнеться 10 липня, а судове засідання триватиме вісім днів і завершиться 19 липня.
Адвокати Болдвіна на чолі з Алексом Спіро хотіли, щоб судовий процес розпочався на місяць раніше, 13 червня, вказавши на слуханнях минулого тижня, що актор хоче, щоб справа була розглянута якнайшвидше.
"Болдвін має з цим справу протягом кількох років. Ми вимагаємо швидкого судового розгляду", - наголосив Спіро.
Прокурор Карі Морріссі повідомила суду, що в червні вона буде зайнята іншим судовим процесом, і попросила призначити дату в липні або серпні.
19 січня 2024 року Болдвіну було знову висунуто звинувачення після того, як місцева прокуратура заявила, що в результаті судово-медичної експертизи виявлено "додаткові факти" щодо зброї, використаної під час стрілянини, в результаті якої також був поранений режисер Джоел Соуза.
Болдвін не визнає себе винним і стверджував, що він не натискав на курок пістолета Colt.45, а лише відтягнув курок. Але додаткова експертиза засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок.
Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.14 Купівля 38.14Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе