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Алеку Болдвіну знову висунули обвинувачення у вбивстві українки на зйомках фільму "Іржа"

19 січня, 2024 п'ятниця
23:30
Кіно Алек Болдвін

Алеку Болдвіну висунули нові звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа"

Про це повідомляє The New York Times.

Це сталося попри те, що попередні звинувачення у вбивстві були зняті Болдвіна у квітні 2023 року.

Проте прокуратура повідомила про появу додаткових фактів. Зокрема, було проведено додаткову експертизу револьвера, з якого було вбито Гатчінс. Вона засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок, хоча Болдвін стверджував, що не робив цього. 

Якщо американського актора та режисера буде визнано винним, йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

Що відомо про вбивство Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом. Болдвін мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було призупинено.

У січні 2022 року Алеку Болдвіну висунули обвинувачення у вбивстві українки, йому загрожувало до 5 років ув'язнення. 

Невдовзі батьки Галини Гатчінс також подали до суду на Болдвіна

20 квітня 2023 року з Алека Болдвіна було знято звинувачення у вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа". 

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США
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