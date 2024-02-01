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Нове обвинувачення в убивстві українки Гатчінс: Болдвін не визнає себе винним

1 лютого, 2024 четвер
14:35
Культура Алек Болдвін

Американський актор Алек Болдвін не визнає себе винним у новому звинуваченні в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа"

Про це пише ВВС.

Голлівудський актор Алек Болдвін не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві операторки, українки Галини Гатчінс, яке сталося під час зйомок фільму "Іржа" поблизу Санта-Фе в Нью-Мексико в жовтні 2021 року.

У квітні минулого року звинувачення були зняті, але прокурори Нью-Мексико заявили, що є нові судові докази, і в січні 2024 року знову висунули обвинувачення.

У судовій заяві 31 січня, за день до запланованого віртуального судового засідання в суді Санта-Фе, яке тепер не відбудеться, 65-річний актор заявив, що не визнає себе винним.

Йому було висунуто звинувачення 19 січня в Нью-Мексико після того, як місцева прокуратура заявила, що в результаті судово-медичної експертизи виявлено "додаткові факти" щодо зброї, використаної під час стрілянини, в результаті якої також був поранений режисер Джоел Соуза.

Болдвін стверджував, що він не натискав на курок пістолета Colt.45, а лише відтягнув курок. Але додаткова експертиза засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

Теги:
Кіно
Кримінал
США
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