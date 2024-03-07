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Зброярку фільму з Болдвіном визнали винною у вбивстві українки Гатчінс

7 березня, 2024 четвер
11:02
Кіно На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном

Про це повідомляє ВВС.

26-річна майстерка зброї Ганна Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнана винною у ненавмисному вбивстві.

Разом з тим, Ганну Гутьєррес-Рід визнали невинною за другим пунктом звинувачення – підробкою доказів щодо стрілянини в Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році. Тепер їй може загрожувати до 18 місяців в'язниці.

Присяжні радилися три години, перш ніж винести вердикт. Гутьєррес-Рід не виявила жодних емоцій, коли почула рішення. Коли її вели двоє офіцерів, вона сказала своїй матері, яка плакала: "Все буде добре".

Батьки Галини Гатчінс та її сестра заявили, що вони "задоволені" вироком.

"Ми з нетерпінням чекаємо, що система правосуддя продовжить роботу, щоб всі інші, хто винен у смерті Галини, понесли юридичні наслідки за свої дії", - йдеться в їхній заяві.

Засудження Гутьєррес-Рід, ймовірно, сприйметься як добрий знак для Болдвіна. Тепер його адвокати можуть стверджувати, що їхній клієнт не міг передбачити, що на знімальному майданчику відбудеться справжня стрілянина, оскільки це було відповідальністю зброярки.

Прокурори заявили, що Гутьєррес-Рід не переконалася, що зброя була заряджена лише фіктивними патронами - раніше фальшиві кулі виглядали та видавали звук, як справжні.

"У цій справі йдеться про постійні нескінченні порушення правил безпеки, які призвели до смерті людини", — сказала прокурор Карі Морріссі під час завершального слова.

Вона назвала Гутьєррес-Рід "недбалою" і "легковажною", оскільки зброярка не помітила, що бойові кулі змішалися з муляжами в ящику з патронами на знімальному майданчику. За словами прокурорів, одна з цих куль була у вогнепальній зброї, яку використовував Болдвін.

Гутьєррес-Рід не давала свідчень у двотижневому судовому процесі, але її адвокат Джейсон Боулз заявив у завершальній промові, що прокурори не змогли довести, що його клієнтка була єдиною особою, відповідальною за смертельну стрілянину. Він наголосив, що Гутьєррес-Рід не знала, що на знімальному майданчику були справжні кулі, а також зауважив, що Болдвін "відійшов від сценарію", направивши пістолет на знімальну групу.

"У сценарії не було такого, що Болдвін мав націлювати зброю. Вона не знала, що Болдвін збирався зробити те, що він зробив", - додав Боулз.

Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться у 9 липня.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

Теги:
Світ
Культура
Кримінал
США
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