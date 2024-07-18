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З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс

18 липня, 2024 четвер
16:40
Кіно Алек Болдвін

У фінальній версії вестерну "Іржа", на зйомках якого була смертельно поранена операторка з України Галина Гатчінс, нема сцени, через яку судили Алека Болдвіна

Зміст

Про це пише People.

Американський фільм режисера Джоела Соуза в жанрі вестерн "Іржа" (Rust) готовий. Як повідомили виданню джерела, з фінальної версії стрічки прибрали церковну сцену, під час репетиції якої сталася трагедія. У жовтні 2021 року на знімальному майданчику 42-річна операторка з України Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив виконавець головної ролі Алек Болдвін. Актор мав вистрілити холостими патронами, проте пістолет був заряджений бойовими.

Як уточнив інсайдер, після поновлення роботи над фільмом сценарій переписали і цю сцену видалили.

"Вони вирізали церковну сцену, яку репетирували, і трохи переписали сценарій. Це прекрасний фільм. Це схоже на великий студійний фільм", - зазначило джерело.

Коли сталася смертельна стрілянина, камери не працювали. Знімальна група встановлювала блокування камери всередині церкви, поки Болдвін тренувався на вулиці. Раніше актор казав, що не натискав на курок і не знав про бойові набої всередині зброї.

У п’ятницю, 12 липня, суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. 

Теги:
Культура
Кримінал
Шоу-бізнес
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