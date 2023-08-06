На що не заслужили українці?
Треба, звісно, ще багато що змінювати, але, якщо не будемо поважати себе – ніхто не буде нас поважати!
Українці не заслужили:
- на геноцид і вивезення 700 тисяч дітей на територію окупанта;
- на вбивства людей крилатими ракетами, які мали нести ядерні боєголовки, зі стратегічних бомбардувальників;
- на втрату кращого, що є в країні – патріотичних, мотивованих, героїчних воїнів, чоловіків і жінок;
- на вимушену необхідність воювати з геополітичними обмеженнями, якими не обтяжений ворог, зокрема, щоб війна не вийшла за територію України;
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- на екоцид і погрожування ядерною зброєю, коли "добровільно" від неї відмовилися;
- на лікарні, дитячі садочки, будинки літніх людей без опалення і освітлення, коли ворог знищує енергетичну інфраструктуру;
- на заклики прирівняти агресора до жертви;
- на деяких начебто освічених людей, але, що дивно, без глибокого критичного мислення, амбітних і галасливих, які переслідують суто свої цілі, сіють зневіру і намагаються нам знову нав’язати комплекс меншовартості, одночасно підігруючи російським наративам.
Україна й українці заслужили бути шанованими у світі!
Треба, звісно, ще багато що змінювати, але, якщо не будемо поважати себе – ніхто не буде нас поважати!
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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