Київ і Барселона стали містами-побратимами
Мер Віталій Кличко повідомив, що Київ і Барселона стали побратимами, і подякував іспанське місто за допомогу Україні
Про це він написав у телеграмі.
"Друзі! Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Ми вдячні нашим друзям, які допомагають. Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, надала тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни", - наголосив Віталій Кличко.
За словами мера Барселони Ади Колоу, іспанська столиця й надалі підтримуватиме Україну та Київ. Вони з Віталієм Кличком, зокрема, обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.
Мер Києва зазначив, що 24 та 25 вересня в Барселоні - День міста, а у 2023 році її партнером у відзначенні цього свята буде столиця України. На вулицях Барселони представлять українську культуру, кухню, також відбудуться заходи за участі митців із Києва.
- 2 серпня повідомили, що Ірпінь і Маямі стануть містами-побратимами.
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