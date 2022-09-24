Про це він написав у телеграмі.

"Друзі! Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Ми вдячні нашим друзям, які допомагають. Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, надала тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни", - наголосив Віталій Кличко.

За словами мера Барселони Ади Колоу, іспанська столиця й надалі підтримуватиме Україну та Київ. Вони з Віталієм Кличком, зокрема, обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

Мер Києва зазначив, що 24 та 25 вересня в Барселоні - День міста, а у 2023 році її партнером у відзначенні цього свята буде столиця України. На вулицях Барселони представлять українську культуру, кухню, також відбудуться заходи за участі митців із Києва.

2 серпня повідомили, що Ірпінь і Маямі стануть містами-побратимами.

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