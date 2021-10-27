Київ може потрапити до "червоної" зони 29-30 жовтня, - КМДА
У КМДА заявили, що найближчими днями столиця через високі показники захворюваності на коронавірус може перейти у "червону" зону карантину
Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі УП.
"Мені складно казати, коли прийме рішення (про запровадження у Києві "червоного" рівня епіднебезпеки – ред.) безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи (з 29-30 жовтня – ред.)", - наголосив він.
За словами Поворозника, діти в школи з 1 листопада "точно не повернуться". Рішення про те, чи в школах продовжать канікули чи відновлять навчання у дистанційному режимі, озвучать 28 жовтня.
Він додав, що наразі міська влада веде консультації з міністерствами освіти та охорони здоров’я і шукає варіанти продовження роботи школи.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через темпи розповсюдження коронавірусу незабаром у столичних лікарнях може не вистачити місць із киснем.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.54
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе