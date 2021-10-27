Київ може потрапити до "червоної" зони 29-30 жовтня, - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі УП.

"Мені складно казати, коли прийме рішення (про запровадження у Києві "червоного" рівня епіднебезпеки – ред.) безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи (з 29-30 жовтня – ред.)", - наголосив він.

За словами Поворозника, діти в школи з 1 листопада "точно не повернуться". Рішення про те, чи в школах продовжать канікули чи відновлять навчання у дистанційному режимі, озвучать 28 жовтня.

Він додав, що наразі міська влада веде консультації з міністерствами освіти та охорони здоров’я і шукає варіанти продовження роботи школи.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через темпи розповсюдження коронавірусу незабаром у столичних лікарнях може не вистачити місць із киснем.

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