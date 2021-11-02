Київ оновив антирекорд з COVID-19: вперше 60 летальних випадків за добу

Про це передає МОЗ.

За минулу добу в Києві померли 60 людей, що є новим антирекордом міста. Попередній максимум становив - 54 смертi.

У свою чергу, нових випадків коронавірусу - 1738, а вилікувались - 1157.

За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.



Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину.

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