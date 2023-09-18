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Головна Спорт Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят

Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят

18 вересня, 2023 понедiлок
13:53
Спорт На фото: шахісти-дошкільнята

​​У Києві відбувся перший Всеукраїнський шаховий турнір для дітей дошкільного віку Preschool chess cup 2023

Про це інформує Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Організатори назвали турнір святом шахів для маленьких інтелектуалів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що українська шахова школа є однією з провідних у світі й дуже важливо продовжувати ці традиції та вже з раннього віку готувати наших майбутніх гросмейстерів.

На фото: шахісти-дошкільнятаНа фото: шахісти-дошкільнята

Фото: Комітет ВРУ з питань молоді і спорту

Участь взяли діти до 7 років з усієї України.

Повідомляється, що дошкільний Шаховий Кубок-2023 дав маленьким учасникам нагоду поспілкуватися з професійними шахістами й отримати подарунки. Юні шахісти показали свої навички, майстерність, витримку і прагнення до перемоги.

На фото: шахісти-дошкільнята

Турнір проходив за міжнародними стандартами змагань - маленькі шахісти змагалися з професійними спортсменами - гросмейстером України Артуром Фроловим та міжнародним майстром Сергієм Павловим. Гру оцінювали міжнародний арбітр, перший віцепрезидент Федерації шахів України Юрій Гнип та національний арбітр Іван Захарчук.

"Розвиток шахів в Україні, особливо серед дітей і підлітків, сформує особливе покоління з широким світоглядом, унікальними здібностями до аналізу для прийняття обґрунтованих рішень та особливим інтелектом, аби відбудувати нову незалежну країну", - пишуть в Благодійному фонді "Країна спорту".

На фото: шахісти-дошкільнята

Засновник Благодійного фонду Mr. Leader Володимир Воронов запропонував провести турнір. Його ідею підтримали Київський університет інтелектуальної власності та права та Федерація шахів України.

На фото: шахісти-дошкільнятаНа фото: шахісти-дошкільнятаНа фото: шахісти-дошкільнята

Фото: Київський університет інтелектуальної власності та права

  • У липні Федерація шахів України дала рекомендації учасникам міжнародних змагань та Кубку світу. 

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