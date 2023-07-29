Про це йдеться на сайті Федерації.

Федерація шахів України у п'ятницю, 28 липня, опублікувала заяву щодо участі українських шахістів у Кубку світу та інших міжнародних змаганнях.

Федерація рекомендує членам ФШУ:

Утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають

Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі

Уникати розмов з представниками країни агресора у спосіб не передбачений Правилами шахів

Утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України.

Також під час виступів на медійних заходах, у публічному просторі та в соціальних мережах Федерація закликає інформувати та нагадувати світовій спільноті про те, що:

триває війна, яку ведуть проти України та її народу Росія і Білорусь

неприпустимо, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович, який підтримує воєнні злочини Росії проти України

Дворкович має перебувати під санкціями і бути усунутий з посади президента ФІДЕ

неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні.