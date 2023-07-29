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Уникайте фото й рукостискань з росіянами та білорусами: Федерація шахів України дала рекомендації учасникам міжнародних змагань

29 липня, 2023 субота
14:15
Спорт шахи

Федерація шахів України дала рекомендації учасникам міжнародних змагань та Кубку світу. Серед них: утримуватися від рукостискань та спільних фото з росіянами та білорусами

Про це йдеться на сайті Федерації.

Федерація шахів України у п'ятницю, 28 липня, опублікувала заяву щодо участі українських шахістів у Кубку світу та інших міжнародних змаганнях.

Федерація рекомендує членам ФШУ:

  • Утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають
  • Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі
  • Уникати розмов з представниками країни агресора у спосіб не передбачений Правилами шахів
  • Утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України. 

Також під час виступів на медійних заходах, у публічному просторі та в соціальних мережах Федерація закликає інформувати та нагадувати світовій спільноті про те, що: 

  • триває війна, яку ведуть проти України та її народу Росія і Білорусь
  • неприпустимо, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович, який підтримує воєнні злочини Росії проти України
  • Дворкович має перебувати під санкціями і бути усунутий з посади президента ФІДЕ
  • неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні.

  • FIE призупинила дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смирновій після поєдинку чемпіонату світу
Україна
Росія
Білорусь
шахи
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