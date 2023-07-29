Уникайте фото й рукостискань з росіянами та білорусами: Федерація шахів України дала рекомендації учасникам міжнародних змагань
Федерація шахів України дала рекомендації учасникам міжнародних змагань та Кубку світу. Серед них: утримуватися від рукостискань та спільних фото з росіянами та білорусами
Про це йдеться на сайті Федерації.
Федерація шахів України у п'ятницю, 28 липня, опублікувала заяву щодо участі українських шахістів у Кубку світу та інших міжнародних змаганнях.
Федерація рекомендує членам ФШУ:
- Утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають
- Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі
- Уникати розмов з представниками країни агресора у спосіб не передбачений Правилами шахів
- Утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України.
Також під час виступів на медійних заходах, у публічному просторі та в соціальних мережах Федерація закликає інформувати та нагадувати світовій спільноті про те, що:
- триває війна, яку ведуть проти України та її народу Росія і Білорусь
- неприпустимо, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович, який підтримує воєнні злочини Росії проти України
- Дворкович має перебувати під санкціями і бути усунутий з посади президента ФІДЕ
- неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні.
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