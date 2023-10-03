Київ збільшив допомогу на техніку для військових: додатково виділено 1,26 млрд грн
3 жовтня столична мерія збільшила бюджет міської програми "Захисник Києва" на понад 1,2 млрд грн. Ці гроші будуть витрачені на оснащення та обладнання силових структур і оборонних підрозділів
Про це інформує київський міський голова Віталій Кличко.
"Київрада на позачерговому засіданні знову збільшила допомогу нашим захисникам. Зокрема, депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки й оборони", - написав Кличко.
Уточнюється, що отримані кошти будуть використані на купівлю машин, дронів, оптичних приладів, приладів для бачення у темряві, ремонт та оновлення техніки та інше необхідне.
Мер Києва додав, що це - субвенція і гроші надходять військовим формуванням.
Також Кличко заявив, що Київрада виділила Департаменту транспортної інфраструктури більше ніж 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд у муніципальному пасажирському транспорті.
"Ціна поїздки 8 гривень давно не відповідає собівартості проїзду. Оскільки вартість ми не підвищуємо, а транспортним підприємствам працювати треба, мусимо забезпечити їм таку можливість", - зазначив міський голова.
- У січні тогоріч Київрада підтримала міську цільову програму "Захисник Києва" на 2022‒2024 роки, яка передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва.
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