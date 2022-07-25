Київщину відвідали президент Гватемали та урядовці з Німеччини
Президент Гватемали Алехандо Джамматтеї відвідав Бородянку, Бучу й Ірпінь на Київщині. Також з поїздки в Ірпінь почали візит в Україну гості з Німеччини: міністерка внутрішніх справ і комплексного територіального розвитку Ненсі Фезер і міністр праці й соціальних справ Губертус Гайль
Про це повідомили в телеграм-каналах міський голова Ірпеня Олександр Маркушин і Київська обласна військова адміністрація.
Президент Гватемали після відвідин Київщини висловив свою підтримку Україні й наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.
У Київській ОВА наголосили, що Бородянка, Буча й Ірпінь уже стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців, а офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі.
Німецькі міністри Ненсі Фезер і Губертус Гайль під час відвідин Ірпеня запевнили у своїй підтримці й подальшій допомозі українському народу.
Як повідомило видання Spiegel, для обох німецьких урядовців це перший візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Крім відвідин Ірпеня, вони також зустрінуться з українськими політиками, зокрема з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, головою Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергієм Круком, першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністеркою соцполітики Оксаною Жолнович і мером Києва Віталієм Кличком.
- 20 липня в Україні з візитом перебували очільники МЗС Чехії й Австрії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.95
Купівля 37.95Продаж 39.05
-
EUR
Купівля 38.21Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе