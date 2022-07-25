Київщину відвідали президент Гватемали та урядовці з Німеччини

Про це повідомили в телеграм-каналах міський голова Ірпеня Олександр Маркушин і Київська обласна військова адміністрація.

Президент Гватемали після відвідин Київщини висловив свою підтримку Україні й наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.

У Київській ОВА наголосили, що Бородянка, Буча й Ірпінь уже стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців, а офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі.

Німецькі міністри Ненсі Фезер і Губертус Гайль під час відвідин Ірпеня запевнили у своїй підтримці й подальшій допомозі українському народу.

Як повідомило видання Spiegel, для обох німецьких урядовців це перший візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Крім відвідин Ірпеня, вони також зустрінуться з українськими політиками, зокрема з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, головою Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергієм Круком, першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністеркою соцполітики Оксаною Жолнович і мером Києва Віталієм Кличком.

20 липня в Україні з візитом перебували очільники МЗС Чехії й Австрії.

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