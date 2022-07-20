Очільники МЗС Чехії й Австрії прибули з візитом в Україну

Про це у своєму Twitter повідомили мінстр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав Ян Ліпавський у пості.

Міністр МЗС Чехії зазначив, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - наголосив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

18 липня міністр закордонних справ Чехії - країни, яка наразі головує в Раді ЄС, - заявив, що у зв’язку з агресією РФ проти України Брюсселю необхідна нова довгострокова стратегія відносин із Росією.

18 липня канцлер Австрії Карл Нехеммер повідомив, що країна не відмовиться від політики нейтралітету, проте з огляду на виклики у сфері безпеки планує збільшувати витрати на оборону.

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