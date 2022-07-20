Очільники МЗС Чехії й Австрії прибули з візитом в Україну
До Києва прибули з робочим візитом глави МЗС Чехії та Австрії
Про це у своєму Twitter повідомили мінстр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.
"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав Ян Ліпавський у пості.
Міністр МЗС Чехії зазначив, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.
"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - наголосив у своєму Twitter Александр Шалленберг.
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