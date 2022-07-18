Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на APA.

Під час пресконференції за підсумками візиту до Відня прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Ґеґера канцлеру Нехеммеру поставили запитання стосовно політики нейтралітету Австрії та чи збирається країна його переглядати.

Нехеммер наголосив, що наразі "не ведуться ніякі розмови" щодо можливого вступу Австрії до НАТО. При цьому канцлер зазначив, що Відень бере участь у спільній зовнішній політиці та політиці безпеки Європейського Союзу. Крім того, за його словами, Австрія планує збільшити інвестиції в оборону.

"Я лише повинен переконати своїх партнерів по коаліції в тому, наскільки саме (збільшити оборонні витрати, - ред.)", – сказав Нехеммер.

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