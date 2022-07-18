Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ярослав Качинський під час виступу на партійному мітингу в польському місті Плоцк оголосив, що Польща має намір і далі збільшувати витрати на оборону, "щоб Росія не напала на нас".

"Нам потрібна сильна армія, аби їх стримувати", – зазначив Качинський.

Він не уточнив, коли саме країна планує витрачати 5% ВВП на оборону. При цьому політик наголосив, що війна Росії проти України показала: наївно думати, що РФ не піде в контрнаступ, "тому необхідно дуже серйозно ставитися до європейської безпеки".

Відповідно до нового закону про захист Вітчизни у 2023 році Польща буде витрачати на оборону 3% ВВП. Якщо інші союзники не підвищать свої видатки на оборону, країна стане лідером серед НАТО за часткою оборонних витрат.

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