Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона
У середу, 1 листопада, Укрзалізниця запустила нову зіркову озвучку для Київської кільцевої електрички
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Укрзалізниці.
Тепер всі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці й не тільки.
"Письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть сам Борис Джонсон! Бонусом — в новій озвучці голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додані надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть. Відкриваємо столицю разом!", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця також прикріпила відео, де на прикладі показали, як тепер звучатиме Київська кільцева електричка. Андрій Шевченко озвучив станцію Лівобережна, Сергій Жадан - Видубичі, Джамала - Протасів Яр, а Борис Джонсон вітає киян і гостей міста на станції Дарниця.
- Укрпошта у середу, 1 листопада, випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди": вона присвячена працівникам Укрзалізниці.
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