Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Укрзалізниці.

Тепер всі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці й не тільки.

"Письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть сам Борис Джонсон! Бонусом — в новій озвучці голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додані надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть. Відкриваємо столицю разом!", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця також прикріпила відео, де на прикладі показали, як тепер звучатиме Київська кільцева електричка. Андрій Шевченко озвучив станцію Лівобережна, Сергій Жадан - Видубичі, Джамала - Протасів Яр, а Борис Джонсон вітає киян і гостей міста на станції Дарниця.