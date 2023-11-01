"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії "Героїчні професії", присвячену нашим інфраструктурним побратимам - працівникам Укрзалізниці", - написав він.

Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів, тож, за його словами, їм варто віддати належне та подякувати.

У на сайті Укрпошти вказано, що поштовий блок "Героїчні професії. Залізні люди" вийшов у серії "Героїчні професії", яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України. Раніше у цій же серії вийшла марка "Воїни світла. Воїни добра", присвячена працівникам українських комунальних служб.

"Дії залізничників під час обстрілу Херсона 3 травня 2023 року - один з прикладів героїзму та мужності. Тоді, під час повітряної тривоги та хаосу вони злагоджено та професійно відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу провіднику й швидко посадили пасажирів до вцілілих вагонів. Потяг № 109 Херсон-Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою всього в 14 хв. А 4 травня о 10:18, хвилина у хвилину за графіком, він прибув до Львова", - йдеться в описі поштового набору на сайті Укрпошти.

Марку, листівку та конверт можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн.