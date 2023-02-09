Про це повідомляє "Укрпошта".

Марки у блоці названі на честь різних комунальних служб - "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники" та "Газовики".

В обіг марки увійдуть 15 лютого, тираж поштового блоку складає 300 тисяч, номінал кожної марки - М. Автор випуску Олександр Нікітюк.

"Завдяки "надзвичайникам", які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, у нас є можливість вмитися теплою водою, зігрітися вдома та приготувати запашну каву. Недооцінити їхній внесок неможливо! "Воїни світла. Воїни добра" — наша подяка та присвята цим людям", - йдеться у повідомленні.