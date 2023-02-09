Укрпошта представила марку "Воїни світла. Воїни добра", присвячену українським комунальникам. Передзамовлення відкрито
У четвер, 9 лютого, Укрпошта відкрила передзамовлення на нові марки, присвячені українським "надзвичайникам" - "Воїни світла. Воїни добра"
Про це повідомляє "Укрпошта".
Марки у блоці названі на честь різних комунальних служб - "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники" та "Газовики".
В обіг марки увійдуть 15 лютого, тираж поштового блоку складає 300 тисяч, номінал кожної марки - М. Автор випуску Олександр Нікітюк.
"Завдяки "надзвичайникам", які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, у нас є можливість вмитися теплою водою, зігрітися вдома та приготувати запашну каву. Недооцінити їхній внесок неможливо! "Воїни світла. Воїни добра" — наша подяка та присвята цим людям", - йдеться у повідомленні.
- У Львові погасили унікальну мистецьку поштову марку, яка присвячена Львівському палацу мистецтв.
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