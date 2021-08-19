Київський апеляційний суд підтвердив незаконність догани Рожковій і Сологубу від Ради НБУ

Про це Рожкова написала у Facebook.



"Шостий Апеляційний Суд, посилаючись на законодавчі норми та процесуальні норми судочинства, прийняв рішення, що він не може розглядати цю справу, і тому відмовився розглядати її по суті. Але, враховуючи, що згідн із Конституцією кожен громаднянин має право на захист, Шостий Апеляційний суд визначив, що ця справа знаходиться в компетенції іншого суду, а саме Київського Апеляційного", - написала Рожкова.



Після цього, за її словами, Київський апеляційний суд ухвалив постанову, якою відмовив НБУ у задоволенні апеляційної скарги, залишивши рішення першої інстанції, Солом'янського райсуду, без змін.



"Іншими словами, ми не програли в Шостому Апеляційному суді. Шостий Апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський Апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін", - наголосила вона.



Так, додала Рожкова, не лише суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, - а й друга інстанція підтвердила незаконність цього рішення.

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