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Київський апеляційний суд підтвердив незаконність догани Рожковій і Сологубу від Ради НБУ

19 серпня, 2021 четвер
14:57
Економіка

Київський апеляційний суд підтвердив незаконність догани першій заступниці голови Національного банку України (НБУ) Катерині Рожковій від Ради регулятора після того, як Шостий апеляційний суд відмовився розглядати її по суті

Про це Рожкова написала у Facebook.

"Шостий Апеляційний Суд, посилаючись на законодавчі норми та процесуальні норми судочинства, прийняв рішення, що він не може розглядати цю справу, і тому відмовився розглядати її по суті. Але, враховуючи, що згідн із Конституцією кожен громаднянин має право на захист, Шостий Апеляційний суд визначив, що ця справа знаходиться в компетенції іншого суду, а саме Київського Апеляційного", - написала Рожкова.

Після цього, за її словами, Київський апеляційний суд ухвалив постанову, якою відмовив НБУ у задоволенні апеляційної скарги, залишивши рішення першої інстанції, Солом'янського райсуду, без змін.

"Іншими словами, ми не програли в Шостому Апеляційному суді. Шостий Апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський Апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін", - наголосила вона.

Так, додала Рожкова, не лише суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, - а й друга інстанція підтвердила незаконність цього рішення.

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суд
НБУ
Катерина Рожкова
догана
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