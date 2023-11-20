Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію до 90-ї річниці Голодомору-геноциду
21 листопада Київський Безпековий Форум проведе подію "Розірвати замкнене коло смерті", присвячену 90-й річниці Голодомору-геноциду
Під час заходу заплановані відеозвернення Олександри Матвійчук, голови Центру громадянських свобод, Нобелівської лауреатки миру 2022 року; та Тімоті Сайдера, історика, професора Єльського університету.
У заході візьмуть участь Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова КБФ; Бріджит Брінк, Посол Сполучених Штатів Америки в Україні; Міхаель Бродський, Посол Ізраїлю в Україні; Мартін Гарріс, Посол Великої Британії в Україні; Мартін ЄҐЕР, Посол Німеччини в Україні; Данило Лубківський, директор КБФ; Іван Васюник, голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору; Леся Гасинджак в.о. генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду; Антон Дробович, голова Українського Інституту національної пам’яті; Антон Кориневич, Посол з особливих доручень МЗС України, Агент України в Міжнародному суді ООН; Елла Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної Академії наук України.
Еспресо - інформаційний партнер заходу КБФ.
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