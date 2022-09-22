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Київському блогеру, який знімав провокативні відео щодо війни та ЗСУ, повідомили про підозру

22 вересня, 2022 четвер
13:40
Кримінал Служба безпеки України

СБУ повідомила про підозру блогеру з Києва, який знімав для росЗМІ провокативні відео, де навмисно паплюжив імідж і підривав довіру суспільства до Збройних сил України

Про це інформує Служба безпеки України.

"Зловмисник займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону", - йдеться в повідомленні.

У відео зловмисник використовував образливі висловлювання щодо українських захисників, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки авто. Матеріал викладав на власній сторінці та розповсюджував через соцмережі.

"Деструктивний контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових новин щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Таке провокативне відео представники спецслужб РФ використали для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини", - пояснюють в СБУ.

Також столичний блогер публічно ображав наших волонтерів і вимагав гроші за публікації на підтримку ЗСУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили техніку, з яких він керував інтернет-ресурсами, поширюючи ворожу пропаганду.

Нині йому повідомлено про підозру за образу честі та гідності військовослужбовця та погрози українським воїнам. підозрюваному загрожує 5 років позбавлення волі.

  • Раніше повідомлялося, що у Києві схопили директорку школи, яка координувала діяльність російської агентури в обмін на обіцянку зробити її "міністром освіти" після окупації. Жінка співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки з російськими спецслужбами. Колишня директорка Печерської гімназії №75 у Києві Алла Душкіна втекла з країни після внесення судової застави у 500 тис. грн. 

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СБУ
Київщина
ЗСУ
війна з Росією
новини Києва
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