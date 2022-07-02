Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram

За словами речника СБУ Артем Дехтяренка, у Києві було виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і тероборони, а також передавала інформацію щодо суспільно-політичної обстановки - проукраїнських діячів культури, медіа тощо в столиці та в області.

"Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери. Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації. Втім співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора", - розповів Дехтяренко.

У Київській обласній прокуратурі додали, що підозрювана до початку повномасштабної військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки з російськими спецслужбами.

Директорці школи загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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