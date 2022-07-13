Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців, інформує SkyNews.

За даними агентства, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону на виїзд з України.

Близько 1,6 мільйона з них в'їхали в Росію. Понад 4,6 мільйона в'їхали до Польщі, але близько 2,5 мільйона повернулися в Україну. Станом на 11 липня в материковій Європі перебуває 5 740 419 українських біженців. Станом на 4 липня близько 91 тисячі біженців прибули до Великобританії.

В ООН кажуть, що не можуть бути точними щодо цифр у кожній країні, оскільки "на даний момент неможливо врахувати потенційні подальші переміщення".

Як свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, майже 60% українців, які виїхали за кордон через війну, не планують повертатися ближчим часом

Сьогодні, 13 липня, Зеленський заявив, що окупанти депортували два мільйони українців. Він озвучив ту цифру, яку раніше повідомляли у міноборони РФ.

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