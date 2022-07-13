Кількість біженців з України після 24 лютого уже перевищила 9 млн осіб, - ООН
З моменту повномасштабного вторгнення Росії, кордон України на виїзд перетнули понад 9 мільйонів людей
Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців, інформує SkyNews.
За даними агентства, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону на виїзд з України.
Близько 1,6 мільйона з них в'їхали в Росію. Понад 4,6 мільйона в'їхали до Польщі, але близько 2,5 мільйона повернулися в Україну. Станом на 11 липня в материковій Європі перебуває 5 740 419 українських біженців. Станом на 4 липня близько 91 тисячі біженців прибули до Великобританії.
В ООН кажуть, що не можуть бути точними щодо цифр у кожній країні, оскільки "на даний момент неможливо врахувати потенційні подальші переміщення".
- Як свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, майже 60% українців, які виїхали за кордон через війну, не планують повертатися ближчим часом
- Сьогодні, 13 липня, Зеленський заявив, що окупанти депортували два мільйони українців. Він озвучив ту цифру, яку раніше повідомляли у міноборони РФ.
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