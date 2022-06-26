Міноборони РФ заявило про депортацію 2 млн українців
Михайло Мізинцев, який очолює координаційний штаб Росії з гуманітарного реагування в Україні, повідомив, що до Росії "евакуювали" понад 2 млн українців, серед них понад 300 тис. дітей
Про це повідомляє російське видання ТАСС.
"Всього з початку російської спецоперації було евакуйовано 2 101 613 осіб, у тому числі 333 073 дитини", - йдеться у повідомленні.
За словами Мізинцева, впродовж доби 25 червня з України до Росії вивезли понад 25 тисяч людей.
"За минулу добу без участі української сторони з небезпечних районів України та республік Донбасу на територію Російської Федерації евакуювали 25 674 особи, у тому числі 3 803 дитини", - сказав Мізинцев.
Дані ООН про перебування біженців за кордоном свідчать, що на території РФ перебувають 1 305 018 українців.
"Статистика складається в основному з даних, наданих органами влади. Хоча було зроблено всі зусилля, щоб забезпечити перевірку всієї статистичної інформації, цифри є приблизними", - йдеться у повідомленні.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук 25 червня розповіла, що частині депортованих людей, які пройшли фільтраційні табори, вдається виїхати з території РФ до Латвії та Естонії. Вона зазначила, що зараз для них розробляють маршрути повернення до України. Їм дозволили в'їзд без документів, що посвідчують особу.
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