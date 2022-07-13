Майже 60% українців, які виїхали за кордон через війну, не планують повертатися ближчим часом

Про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Опитування проводилося серед 4900 українців, які зараз проживають у Польщі, Чехії, Угорщині, Молдові, Румунії та Словаччині, у середині травня - середині червня.

Більшість опитаних українців кажуть, що хочуть повернутися в Україну, коли з’явиться така можливість, але 65% поки планують залишатися у тій країні, де опинилися, і 9% - переїхати до іншої. Головним фактором, який спонукатиме їх повертатися, називають зниження інтенсивності бойових дій.

Крім того, 16% опитаних повідомили, що хочуть поїхати в Україну у найближчі два місяці, але майже всі - тимчасово, щоб побачитися з рідними й друзями або вирішити справи. 40% з тих, хто планує повертатися, збирались зробити це протягом наступного місяця, а решта - не впевнені, коли саме поїдуть.

Плани людей суттєво різняться залежно від регіону проживання - так, готових повертатися набагато більше серед мешканців Києва і західних областей, ніж сходу та півночі.

Серед тих, хто поки планує залишатися у тій країні, що й зараз, більша за середню частка людей, які опікуються дітьми чи літніми родичами, разом з якими приїхали; тих, хто виїхав у перші дні повномасштабної війни й ті, хто проживає у наданому житлі або винаймає житло сам.

Серед тих, хто має наміри змінити країну перебування - помітно більше українців, які виїхали за кордон нещодавно і тих, які наразі проживають у центрах розміщення біженців. Найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини (33%), Чехії (7%) або Канади (5%).

Зазначається 77% біженців мають вищу або професійно-технічну освіту та досвід роботи.

За даними УВКБ, зараз за межами України у Європі залишаються близько 5,6 млн українців з тих 8,8 млн, які перетинали кордон на виїзд після 24 лютого, а близько 3,3 млн вже повернулися.

13 липня місцева влада у Словаччині, яка впроваджує заходи для допомоги українським біженцям, повідомила, що ще не отримала жодних коштів із фондів ЄС, створених для підтримки країн-членів. Тому країна продовжує фінансувати свою діяльність коштом державних зборів, власного бюджету та ресурсів різних некомерційних організацій.

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