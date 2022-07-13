У Словаччині досі не отримали грошей ЄС для українських біженців, - ЗМІ

Про це пише Euractiv,

"На жаль, поки що ми нічого не отримали від держави, жодного внеску. У нас є кошти на літо, але ми не знаємо, що буде після цього. Ситуація може погіршитися", - сказав Томаш Голубек, речник міста Нітра.

Відомо, що у березні Європейська комісія прийняла програму CARE (Cohesion’s Action for Refugees in Europe). Вона мала дати можливість державам-членам швидко мобілізувати доступні ресурси, щоб допомогти людям, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії до України.

У Міністерстві регіонального розвитку, яке координує фонди ЄС, уряд знайшов для цієї мети доступні ресурси на суму понад пів мільярда євро.

Але проблема в тому, що місцева влада, яка впроваджує заходи для допомоги українським біженцям, досі не отримала грошей із фондів ЄС. Тому вони продовжують фінансувати свою діяльність коштом державних зборів, власного бюджету та ресурсів різних некомерційних організацій.

"Ейфорію солідарності змінила реальність, коли все було покладено на наші плечі, чого ми й очікували", - розповідає Міхал Каліняк, головний директор Управління Асоціації міст і муніципалітетів Словаччини.

Для коригування операційних програм, у Мінрегіоні комунікують з Єврокомісією. Там заявили, що міграційна хвиля веде до створення нової осі пріоритетів.

За даними Міністерства внутрішніх справ на кінець червня майже 80 тисяч українців звернулися з проханням про тимчасовий притулок у Словаччині. Однак добова кількість запитів суттєво знизилася з піку в середині березня.

7 липня в Євростаті заявили, що Польща, а також Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни. За даними станом на 31 травня, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС, зафіксовано в Польщі (1 142 375). За Польщею йдуть Болгарія (111 895) і Словаччина (76 510).

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