В ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні
Польща, а також Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни
Про це повідомив Євростат.
Зазначається, що у травні 2022 року серед держав-членів ЄС Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які втікали з України - 96 085.
Друге місце розділяють Польща та Румунія (20 435), а третє посідає Болгарія (19 860). Євростат наголошує, що це випливає зі статистики по країнах, щодо яких є дані.
У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла в чотирьох країнах ЄС, причому найбільше зростання зафіксовано в Румунії та Данії (+9 575 та +1 040 проти квітня 2022 року).
Натомість у вісімнадцяти країнах-членах ЄС кількість знизилася, причому найбільше зниження спостерігалося в Польщі (-329 535 у порівнянні з квітнем 2022 року), за нею йдуть Болгарія (-41 610) і Франція (-14 535).
У порівнянні з чисельністю населення кожної країни-члена, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві (6,1 на тисячу жителів).
У державах-членах ЄС, щодо яких є дані, більшість українців, яким надано тимчасовий захист, є жінками.
За даними станом на 31 травня, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС, зафіксовано в Польщі (1 142 375). За Польщею йдуть Болгарія (111 895) і Словаччина (76 510).
- 21 червня мер Варшави Рафал Тшасковскі зазначив, що близько 60 тис. українських біженців уже знайшли собі роботу в столиці Польщі. "Ситуація змінилася вже в травні. Частина українців їде в інші місця Польщі, а частина – додому. Зараз у Варшаві та передмісті залишається близько 200 тис українських біженців, у самій Варшаві – десь 170 тис людей. 36% із них уже знайшли собі роботу", – зазначив Тшасковскі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 34.99Продаж 36.31
- Актуальне
- Важливе