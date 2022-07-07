В ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні

Про це повідомив Євростат.

Зазначається, що у травні 2022 року серед держав-членів ЄС Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які втікали з України - 96 085.

Друге місце розділяють Польща та Румунія (20 435), а третє посідає Болгарія (19 860). Євростат наголошує, що це випливає зі статистики по країнах, щодо яких є дані.

У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла в чотирьох країнах ЄС, причому найбільше зростання зафіксовано в Румунії та Данії (+9 575 та +1 040 проти квітня 2022 року).

Натомість у вісімнадцяти країнах-членах ЄС кількість знизилася, причому найбільше зниження спостерігалося в Польщі (-329 535 у порівнянні з квітнем 2022 року), за нею йдуть Болгарія (-41 610) і Франція (-14 535).

У порівнянні з чисельністю населення кожної країни-члена, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві (6,1 на тисячу жителів).

У державах-членах ЄС, щодо яких є дані, більшість українців, яким надано тимчасовий захист, є жінками.

За даними станом на 31 травня, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС, зафіксовано в Польщі (1 142 375). За Польщею йдуть Болгарія (111 895) і Словаччина (76 510).

21 червня мер Варшави Рафал Тшасковскі зазначив, що близько 60 тис. українських біженців уже знайшли собі роботу в столиці Польщі. "Ситуація змінилася вже в травні. Частина українців їде в інші місця Польщі, а частина – додому. Зараз у Варшаві та передмісті залишається близько 200 тис українських біженців, у самій Варшаві – десь 170 тис людей. 36% із них уже знайшли собі роботу", – зазначив Тшасковскі.

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