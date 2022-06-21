Близько 60 тис. українських біженців уже знайшли собі роботу в Варшаві, - мер міста

Про це повідомив мер Варшави Рафал Тшасковскі, передає TVN24.

Він закликав уряд своєї країни розробити стратегію допомоги біженцям. Тшасковскі зазначив, що такої стратегії – як польської, так і європейської – досі немає. А вони вкрай потрібна, особливо таким містам, як Варшава.

"З початку війни польський кордон перетнуло понад 3,7 млн людей, кожен п’ятий з них прямував до Варшави. Через Варшаву проїхали понад вісімсот тисяч українців! У розпал кризи у Варшаві та її околицях було приблизно триста тисяч людей. Населення міста зросло на 15%.

Ситуація змінилася вже в травні. Частина українців їде в інші місця Польщі, а частина – додому. Зараз у Варшаві та передмісті залишається близько 200 тис українських біженців, у самій Варшаві – десь 170 тис людей. 36% із них уже знайшли собі роботу", – зазначив Тшасковскі.

Нагадаємо, Японія за 4 місяці прийняла біженців з України більше, ніж з усіх інших країн за 30 років.

18 червня ОАЕ відправили літак із 27 тоннами допомоги для українських біженців у Польщі.

17 червня чеські ЗМІ повідомили, що місцева влада планує перемістити біженців з Праги до регіонів, де більше вільних місць.

Він також зазначив, що в трьох рецепційних пунктах допомогу отримали 340 тис людей, а працювали там понад 14 тис волонтерів. Також було забезпечено понад 160 000 ночівель у більш ніж 30 місцях. Понад тисячу людей госпіталізували, а народились у Варшаві більше сотні українців. 17 тисяч дітей, які врятувалися від війни, відвідують навчальні заклади столиці Польщі.