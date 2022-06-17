Чехія планує перемістити українських біженців з Праги до регіонів, де більше вільних місць

Про це повідомляє České noviny.

Прем'єр-міністр Праги Петр Фіала та міський голова Праги Зденек Гріб домовилися про створення комплексу заходів, щоб мотивувати біженців переїжджати до менш зайнятих муніципалітетів. Також планують створити координаційний механізм, за допомогою якого відбуватиметься переміщення людей.

Керівництво Праги раніше скаржилось на перевантаженість міста людьми. Тому центр допомоги Україні у Височанах, який з початку війни в Україні обслуговував біженців, зачинили.

Планується, що МВС працюватиме з представниками органів місцевого самоврядування, куди планують переміщувати біженців.

"Тут я бачу, що м'яч на боці держави. Було сказано, що уряд буде займатися тим, як створити координаційний механізм разом з IТ-системою", - сказав міський голова Праги.

Видання повідомляє, що в останні місяці Зденек Гріб закликав уряд зменшити пільги для біженців у перевантажених регіонах. Це мало б спонукало їх переїхати до менш завантажених регіонів. Сьогодні, 17 червня, він отримав юридичний аналіз, чому це неможливо. Документ зараз вивчають міські юристи, а потім місто почне шукати способи мотивації біженців.

Станом на 28 травня у Чехії нараховувалось близько 360 тис. українських біженців.

2 червня міська влада Праги повідомила, що столиця Чехії припинить приймати біженців з України та закриє центр допомоги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb