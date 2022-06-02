Столиця Чехії припинить приймати біженців з України та закриє центр допомоги

Про це пише Romea.cz.

Центр закриється на невизначений період часу, доки чеський уряд не запровадить систему перерозподілу біженців. Про це рішення повідомив міський голова Зденек Гріб.

Прага стверджує, що бореться з великим припливом біженців, який, за словами мера, у чотири рази перевищує наплив до інших регіонів. Центр прийому вимушено переміщених українців у Височанах, наразі обслуговував понад 90 000 біженців.

Видання повідомляє, що через велику кількість переважно ромських біженців з України, у кварталах Малешице та Троя були побудовані "наметові містечка" для біженців. Мер дорікнув уряду в тому, що він не створив систему перерозподілу біженців. За словами мера, уряд повідомив місту причини, чому створення такої системи неможливе, замість того, щоб розробити конкретні кроки.

"Як тільки пропозиція з’явиться на столі, Кризова група збереться і обговорить її", – сказав мер.

Місто запевняє, що повідомить біженців, які подорожують потягом, що центр закритий і що їм слід відправитися в інші регіони, крім Праги.

Станом на 26 травня у Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців, серед них 35 тис. жінок у віці 18-64 років та 28 тис. дітей і підлітків до 18 років.

Щонайменше 357 566 українських біженців перебувають у Чехії.

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