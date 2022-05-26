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У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців

26 травня, 2022 четвер
01:15
біженці з України біженці Чехія

До столиці Чехії прибуло понад 80 тис. українських біженців, серед них 35 тис. жінок у віці 18-64 років та 28 тис. дітей і підлітків до 18 років

Про це пише Eurocities. 

За словами Яна Яноушека, спеціаліста з інтеграції іноземців у Празі, місто не мало "багато досвіду в підтримці біженців, оскільки це завжди було обов’язком національного уряду, Міністерства внутрішніх справ".

Видання повідомляє, що у Празі функціонують 57 міських районів зі своїм політичним керівництвом, організаціями та бюджетом. В місті працюють над створенням координаційної групи, щоб консультувати, надавати певну допомогу муніципалітетам та знайти шлях для спільної роботи всіх муніципалітетів.

Вони також вивчають, як інформувати біженців про їхні права, куди звертатися за допомогою. Місто також планує звертатися до біженців за допомогою соціальних мереж, а не чекати, поки вони звернуться до міста. Також влада міста планує запропонувати фінансові стимули для тих, хто надає підтримку біженцям.

За даними видання, Прага з населенням 1,2 мільйона людей до кризи українських біженців прийняла близько 240 000 мігрантів, тобто 20% населення міста мали мігрантське походження. Близько 67 000 цих мігрантів були українцями, які жили в місті за бажанням, а не через потребу рятуватися від війни.

  • У Чехії змінили правила розміщення українських біженців.

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Новини
Чехія
Прага
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